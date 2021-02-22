شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يضع برنامجا للتأقلم مع المناخ فى تنزانيا قبل مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا خاصا للاعبي الفريق من أجل التأقلم مع حالة الطقس؛ شديد الحرارة والرطوبة، فى تنزانيا قبل مواجهة فريق سيمبا.

وقال أبو عبلة، «الجهاز الطبي أعد برنامجا للاعبى الأهلي من أجل التأقلم مع المناخ في تنزانيا، وبما لا يتعارض مع حالة الحظر فى التحرك المفروض على بعثة الفريق؛ بسبب انتشار فيروس كورونا».

وأضاف طبيب الأهلى، «أوضحنا للجهاز الفني والإداري ضرورة تعرض اللاعبين للطقس والشمس بعيدا عن غرف الإقامة على مدار الـساعات المقبلة، قبل المباراة للتأقلم مع الطقس، خاصة أن عدم بقاء اللاعبين في الغرف بسبب كورونا؛ وعدم مغادرتها سوى لأداء المران، لن يساعدهم في التأقلم مع المناخ الحار والرطب بالشكل الكافي قبل المباراة».

وتابع أبو عبلة، «الجهاز وافق على منح اللاعبين ساعات أطول بعيدا عن أوقات المران لقضائها في أحد الأماكن المعقمة المفتوحة داخل فندق الإقامة؛ للتعرض للشمس وحالة الطقس والرطوبة المرتفعة للغاية».

وأنهى طبيب الأهلى تصريحاته قائلا، «اللاعبون يقضون عدة ساعات فى المكان المخصص والمعقم داخل الفندق، وهذا سيساعدهم على التأقلم بشكل أفضل وقت المباراة مع حالة الطقس غير الجيد».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.