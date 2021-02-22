شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يعود لتدريبات الأهلي بعد 15يوماً وتحديد موقف ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات ليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قريباً من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته، وبدء المرحلة الأخيرة من التأهيل التي تستغرق 15 يوما.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن وليد سليمان حصل على حقنة بلازما منذ أسبوع تقريبا، وهناك تحسن كبير فى التئام تمزق العضلة الخلفية الذى تعرض له اللاعب في وقت سابق، موضحا أن وليد سليمان سينتظم فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيل البدني الذي يخضع له اللاعب حاليا، ويستمر لمدة 15 يوما.

كما كشف الدكتور أحمد أبو عبلة عن موعد انتظام ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، مؤكدا أن اللاعب أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد جراحة تثبيت الكتف التي أجراها في وقت سابق.

وقال أبو عبلة، إن ناصر ماهر يخوض حاليا مرحلة التأهيل البدني، وسينتظم تدريجيا فى التدريبات الجماعية ومران الكرة نهاية الأسبوع الجارى بعد عودة الفريق من تنزانيا.

وأضاف أن ناصر ماهر ينفذ حاليا برنامجا تدريبيا منفردا؛ لرفع لياقته البدنية؛ حتى يتسنى له المشاركة في المران، فور عودة الفريق للتدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الاثنين، استعدادا لمباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يضع بيتسو موسيماني الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل تنزانيا.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب سيمبا بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع سيمبا وهز شباكه.