شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح تحقيقا فى أزمة سفر البعثة إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، فتح تحقيق عاجل فى أزمة سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السنغال على متن طائرة خاصة، لمواجهة تونجيث السنغالى فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

الأزمة بدأت عندما الزمالك غادر القاهرة على متن طائرة خاصة فى السابعة مساء أول أمس، السبت، وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثمانى ساعات، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.

توجهت بعثة فريق الزمالك من مطار الجزائر إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، بعدما تأزم وصول البعثة إلى السنغال عبر المجال الجوى الموريتانى، الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة الرحلة لخمس ساعات، واضطر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لإجراء تعديل على برنامج الفريق فور الوصول.