شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موعد مشاركة صلاح محسن فى تدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق للمران في القاهرة، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن صلاح محسن بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بشكل منفرد في القاهرة.

وأضاف طبيب الأهلى، أن صلاح محسن تعافى من آلام الشد فى العضلة الأمامية الذى تسبب فى إبعاده عن المشاركة مع الفريق في مباراتي سيمبا التنزاني، ومن قبلها مباراة المريخ السوداني.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب بدأ تنفيذ مرحلة التأهيل البدني، وسيكون جاهزا للمشاركة في مران الفريق الجماعي بداية من المران الأول للفريق بالقاهرة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الاثنين، استعدادا لمباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يضع بيتسو موسيماني الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل تنزانيا.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب سيمبا بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع سيمبا وهز شباكه.

و يفاضل موسيماني، بين الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج للمشاركة أساسيًا في مباراة سيمبا غدا ، حيث يعيش فى حيرة بسبب جاهزية الثنائي، وفي اللاعب الذي سيقع عليه الاختيار للمشاركة في مركز الوسط المدافع بجوار عمرو السولية، لاسيما أن الثنائي يحصلان على ثقة الجهاز الفني للمشاركة الأساسية في مركز الوسط الدفاعي للأهلي.