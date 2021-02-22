شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعباً يغيبون عن الأهلى فى قمة يد الموسم الماضي مقابل 6 بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات استكمال نهائيات موسم كورونا بدورى محترفين كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 يومى 1 ، 2 أبريل المقبلين، العديد من الغيابات فى صفوف الأهلى والزمالك بناء على قرار اتحاد اليد بإقامتها بالقائمة القديمة الخاصة بالموسم الماضي، ولكن يبدو أن الفريق الأحمر سيتاثر بشكل أكبر فى ظل عملية الإحلال والتجديد التى قام بها الجهاو الفنى هذا الموسم .

يغيب عن الزمالك من القائمة القديمة الثلاثى، مصطفى دنجل و كريم أيمن وهشام شديدالذين رحلوا عن الفريق ، بينما يغيب عن الأهلى راحلين بالجملة و عددهم 8 لاعبين و هم ،محمود فايز، أحمد خيري ، عمر حجاج ، محمود عاصم ، هادي حميدو ، التونسي إسكندر زايد، التونسي يوسف معرف، و حارس المرمى عبد الرحمن حميد لإعارته للدورى البولندى .

أما غيابات القوائم الجديدة فى الزمالك ، فتشهد عدم تواجد الثلاثى ، عمر الوكيل بكار وخالد وليد و مصطفى بشير ليرتفع غيابات الزمالك إلى 6 لاعبين ، بينما تشهد قائمة الأهلى غياب كلا من ، محسن رمضان وأحمد سيسة و التونسي أسامة الجزيري و عمر ياسين ومحمود نعمان و عمر سامي ليرتفع عدد الغائبين الى الى 14 .

وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسميا لاتحاد كرة اليد أول أمس ، يفيد بالمطالبة باستكمال الموسم المنقضي الذى شهد فترة توقف بسبب كورونا.

وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا لإقامة اللقاء وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.