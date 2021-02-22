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5 نجوم يراهن عليهم الأهلي لصناعة الفارق أمام سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلي مواجهة صعبة عندما يلاقي سيمبا التنزانيا غد الثلاثاء على ملعبه ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، باعتبار أن بطل تنزنيا من أقوى المنافسين للأهلي على الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتكمن صعوبة المباراة في إنها ستقا في أجواء حارة لأنها ستلعب في الثالثة عصرا ووسط 30 ألف مشجع، وهي من المباريات القليلة التي تلعب بهذا العدد الكبير من الجماهير منذ جائحة فيروس .

ويراهن الجهاز الفني للأهلي على عدد من لاعبي الأهلي لصناعة الفارق في هذه المواجهة لما يمتلكونه من خبرات أو إمكانيات عالية أو قدرة على اللعب تحت ضغوط، وهو ما قد يرجح كفة الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة سيمبا، ولعل أبرز 5 لاعبين هم:

 

محمد الشناوي
 

يعد محمد الشناوب أهم اللاعبين في تشكيلة الأهلي فبخلاف كونه قائد الفريق، إلا أنه مصد أمان للأهلي في حراسة المرمى، وتساهم تصدياته في إنقاذ الموقف للأهلي في مناسبات كثيرة.

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بدر بانون
 

يراهن موسيماني ومعاونيه عل هدوء بدر بانون وإمكانياته المميزة داخل الملعب، والإضافة التي قدمها في الخط الخلفي للفريق الأحمر، بخلاف أنه يجيد تحضير الهجمات من الأسفل بخلاف تعامله الجيد في الكرات الثابتة والعرضية.

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عمرو السولية
 

يعول الجهاز الفني للأهلي على خبرات عمرو السولية في التعامل مع المبريات الصعة والاختباات القوية التي يخوضها فريقه، كونه أول خط دفاعي للأهلي وكذلك في كونه مفتاح لعب مهم وتبدأ من عنده تحضير الهجمات.

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محمد هاني
 

ينال محمد هاني ثقة الجهاز الفني بعد تألقه في الفترة الأخيرة خاصة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية ودوره المميز في الشقين الدفاعي والتغطية الخلفية أو دوره الدفاعي والعرضيات المتقنة التي يرسلها من الجبهة اليمنى.

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أفشة
 

يثق موسيماني في قدرات أفشة على تقديم الإضافة للأهلي على المستوى الهجومي من خلال التحرك المميز نحو المرمى، وكذلك فيما يخص نقل الكرات لزملائه في المناطق الخالية من الكرات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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