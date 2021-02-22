شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضع خطة إسقاط سيمبا التنزاني فى ملعبه بالمران الختامى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب سيمبا بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع سيمبا وهز شباكه.
وشارك حمدي فتحي بشكل أساسي في مركز الوسط المدافع منذ نهائي دوري أبطال إفريقيا من النسخة الماضية وحتى انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، قبل أن يريحه الجهاز الفني بسبب الإجهاد ويمنح الفرصة لأليو ديانج للمشاركة أساسيا في مباراة المريخ السوداني بافتتاح دوري المجموعات الإفريقي وظهر خلالها بشكل جيد، حيث تبقى الحيرة في أي منهما يشارك أساسيا، أو يفكر الجهاز الفني في الدفع بثلاثي وسط ارتكاز ووقتها يدفع بالثنائي حمدي وديانج في التشكيل الأساسي بجوار عمرو السولية.