شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد صلاح سيطلب المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى هو من سوف يسعى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبى وليس العكس ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" من وجهة نظرى صلاح هو من سوف يسعى للمشاركة مع المنتخب الاوليمبى فى اوليمبياد طوكيو وليس العكس ، صلاح فريقه يسير بصورة صعبة مع بطولة الدوري الانجليزى وأصبح يحتل المركز السادس وفرص مشاركته فى دوري ابطال اوربا صعبة للغاية".

وعن اتحاد الكرة علق شوبير:"لازم نقولهم برافو بعد قراراهم بالتراجع عن الاستعانة بالحراس الاجانب واستجابتهم لصوت العقل ، وبقولكوا المهندس هانى ابو ريدة ماشى كويس فى انتخابات الكاف وقريب هنقوله مبروك هو شاطر فى الحتة دى اوى".

وعن الأهلى قال شوبير:"الأمور تسير بصورة طيبة وموسيمانى متعود يجتمع بلاعب من الفريق عقب كل مران ، لأنه بيتشغل نفسياً كويس ، وكنت اتكلمت مع رامى ربيعة ولومته لانه لم يسافر مع الاهلى قطر وقالى انه كان زعلان من الاستبعاد بس هو صغير فى السن وعرف انه غلط وكان لازم يسافر ويتعامل عادى ، ومباراة سيمبا صعبة وهتكون بحضور جماهيرى كبير".

وعن الزمالك قال شوبير:" خطأ ادارى فادح أزمة جواز سفر روقا يسأل عنها ادارى الزمالك ولكن أزمة الطيران اللجنة ليس لها دخل هى فعلت ماعليها بالتعاقد مع طائرة خاصة ونشكر الاخوة فى الجزائر على استضافة الفريق لحين حل الازمة".

وعن الاسماعيلى علق شوبير:" كان عامل ماتش كويس مع انبى بس اللى زعلنى انهم فى الشوط الثانى دافعوا وكأنهم فريق صغير وطبعا انبى مع طولان مكتشف المواهب واللى أخرهم حتحوت عملوا شوط رائع وخطفوا التعادل".

ويأتي محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفا، حيث جاء آخر أهدافه ضد ليستر سيتى في الجولة الـ24 من البريميرليج.

ويتفوق محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النجم البرتغالى برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، صاحب الوصافة بفارق هدفين فقط، بعد أن سجل فيرنانديز هدفا في انتصار اليونايتد على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "أولد ترافورد".

ويأتي في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كل من: الكوري الجنوبي هيونج مين سون، هارى كين، ودومينيك كالفيرت-لوين، مهاجم إيفرتون، برصيد 13 هدفًا لكل منهم.