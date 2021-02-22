شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال جولتى نهائيات موسم كورونا لمحترفى اليد بالقوائم القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد كرة اليد عن استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم بما يفيد اللعب بالقوائم القديمة، وهو ما اعترض عليه النادى الأهلى مسبقا.

ومن المقرر أن يتم تحديد الصالات المستضيفة للنهائيات لاحقا ، خاصة فى ظل المناقشات الدائرة مع وزارة الرياضة للعب على صالات المونديال .

وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسميا لاتحاد كرة اليد أمس، يفيد بالمطالبة باستكمال الموسم المنقضي الذى شهد فترة توقف بسبب كورونا.

وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا لإقامة اللقاء وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.