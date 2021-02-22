شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بالسنغال: الزمالك أجرى مسحة كورونا وينتظر تأجيل مباراة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال كواليس وصول بعثة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال الافريقى،.

وقالت نهى خضر فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" وصلت بعثة الزمالك للسنغال بعد معاناة كبيرة وأجرت مسحة كورونا استعداداً للمباراة وظهر على اللاعبين التعب والإرهاق الشديد من طول الرحلة".

وأضافت السفيرة :" الزمالك طلب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وينتظر رد مسئولى الكاف، وليس لدى معلومات عن موقف نادى تونجيث السنغالى من هذا الطلب".

وتابعت نهى خضر:" كل سفارات مصر بدول موريتانيا والجزائر والمغرب والسنغال تضافرت بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة الرياضة لإنقاذ بعثة الزمالك وحل أزمة تصاريح الطيران ، ونتمنى للفريق الابيض حصد النقاط الثلاث من المباراة بعد التعب الذي نال منهم".

ويخوض الزمالك مرانه الوحيد اليوم في نفس موعد المباراة وبالملعب الذى سيحتضن لقاء الغد، وذلك بعدما تعذر اقامة تدريب الأمس بسبب ظروف رحلة الطيران التي استغرقت ما يقرب من 24 ساعة ، حتى يعتاد اللاعبين على أرضيته بشكل جيد، خاصة بعد شكوي البعثة البيضاء من سوء أرضية الاستاد الذى سبق واستضاف مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضي والتي خسرها الأبيض بهدفين لهدف قبل الفوز في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتأهل للدور التالي.