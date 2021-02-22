شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان: حلم حياتى العودة للأهلى على طريقة الشناوى.. وانتظر البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر رضوان حارس مرمى أسوان عن أمنيته بالعودة للنادى الاهلى على طريقة محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة والمارد الأحمر، وقال عمر رضوان فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" حلم حياتى العودة للأهلى وحماية عرين الفريق الاول مثلما فعل محمد الشناوى الذى خرج لإثبات نفسه ثم عاد الحارس الاول للفراعنة".

ويضيف عمر رضوان :" أنا أحد أبناء الاهلى وبحلم أحقق هدفى وطموحى بأن أكون الحارس الاول للعرين الأحمر ومنتخب مصر ، لم يتواصل معى أحد من مسئولى الاهلى بعد تألقى مع أسوان ، وعقدى مع الجونة مستمر موسمين وطلبت من مسئولى الجونة الخروج عن طريق الاعارة بعد تعاقدهم مع أحمد عادل عبد المنعم لانى شعرت أنه ستكون هناك زحمة وأنا أرغب فى المشاركة بإستمرار".

وأكمل حارس أسوان :"اسير بصورة طيبة مع أسوان وهدفى تلقى استدعاء من منتخب مصر فى معسكر مارس المقبل ، وأشكر أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب الذى تواصل معى وقت إصابتى بكورونا وهى لفتة جميلة منه".

وأردف عمر رضوان :"نحن جيل مميز فى حراسة المرمى فهناك محمود جاد ومحمد صبحى ومصطفى شوبير الذى تعد شهادتى فيه مجروحة فهو من صغره حارس كبير ومش محتاج حد يتكلم عليه ، وشوقى غريب قالنا محدش هيلعب فى الاوليمبياد إلا لو بيشارك بشكل أساسى وعشان كدا كلنا نقاتل لحجز مكان فى تشكيل المنتخب الاوليمبى ، ونشكر اتحاد الكرة على التراجع عن قرار الاستعانة بالحراس الاجانب فهو قرار صائب يمنحنا الفرصة للتألق وإفادة المنتخبات".

وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

تقدم أسوان بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.