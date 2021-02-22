شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الشقيقان محيلبة يحملان آمال الإسكندرانية فى كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول الإسكندرانية، آمالا عريضة على الشقيقين عزمى محيلبة و عبد العزيز محيلبة نجما منتخب الرماية فى بطولة كأس العالم، التى تستضيفها مصر بدءا من يوم الأربعاء المقبل، و التى تستمر حتى يوم 4 مارس المقبل .

يلعب عزمى، فى منافسات الإسكيت ، بينما يلعب شقيقه عبد العزيز محيلبة فى منافسات التراب ، حيث أن كلا الثنائى تدركهم الإنجازات فى عالم الرماية أينما كانا .

ونجح الشقيقان عزمى محيلبة وعبد العزيز محيلبة لاعبا المنتخب الوطنى للرماية، فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، كأول شقيقان على صعيد الرماية يشاركان فى دورة أولمبية نسختين متتاليتين، وفقا لتأكيدات البطل عبد العزيز محيلبة .

نجح عزمى محيلبة، فى التأهل مبكرا فى منافسات الاسكيت بالفوز ببرونزية كأس العالم بفنلندا أغسطس 2019 ليحجز مقعدا باسمه ، بينما حسم شقيقه الرامى عبد العزيز محيلبة مقعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات أطباق الحفرة، بعد تحقيق المركز السابع فى كأس العالم بقبرص ، يأتي حسم محيلبة لمقعد التأهل بأسمه إلى طوكيو 2020 متفوقًا على زميله أحمد قمر وفقا لآخر 4 بطولات شارك فيها، مثلما حدد الاتحاد المصرى للعبة لحسم مقعد الكوتة التى حصل عليها اللاعب فى البطولة الأفريقية بالجزائر مؤخرا .

وبذلك نجح محيلبة، فى التأهل إلى طوكيو للدورة الأولمبية الثانية على التوالي .

: ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائى محيلبة فى الصور التالية



عبد العزيز محيلبة 1



عبد العزيز محيلبة 3



عبد العزيز محيلبة 2



عزمى محيلبة 2



عزمى محيلبة 1



