عمر رضوان: حراسة مرمى الأهلي "حلم حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عمر رضوان حارس مرمى أسوان أن حلم حياته هو العودة لحراسة مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، مضيفًا أنه لم يتواصل معه أحد.

ويقدم رضوان مستويات مبهرة هذا الموسم مع أسوان، حيث انتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من الجونة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال حارس الجونة المعار: "أشكر جمهور أسوان على دعمهم لي، وعقدي مع الجونة يتبقى فيه موسمين".

وأضاف: "بعد انضمام أحمد عادل عبد المنعم إلى صفوف الجونة، شعرت أنني لن أستطيع المشاركة كأساسي، لذلك طلبت من الجونة الخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بشكل مستمر حتى أحافظ على حظوظي في الأولمبياد".

وتابع: " شوقي غريب (مدرب المنتخب) أكد علينا ضرورة المشاركة الأساسية مع فرقنا حتى نستطيع المشاركة في الأولمبياد، وربما هذا سبب تألق عدد كبير من حراس مرمى الدوري المصري هذا الموسم".

وعن العودة للأهلي، قال: "حلم حياتي أكون حارس مرمى الفريق الأول للأهلي، أتمنى تحقيق الحلم، لكن لم يتواصل معي أحد".

وعن انضمامه للمنتخب الوطني الأول، قال: "حصل وتحدث معي أيمن طاهر (مدرب الحارس) وقت إصابتي بفيروس كورونا للاطمئنان علي، أتمنى بكل تأكيد التواجد في معسكر المنتخب الأول في الفترة المقبلة".

ويعد رضوان من ناشئي النادي الأهلي، انتقل بين أندية الشرقية، الرجاء المطروحي والجونة، قبل أن ينضم إلى أسوان على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري.