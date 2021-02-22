شكرا لقرائتكم خبر عن انتصاره الأول في 2008.. نتائج الزمالك في مواجهات الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره تونجيث السنغالي، مساء الثلاثاء، بمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

الزمالك تعادل في أولى مبارياته بالمجموعة سلبياً بدون أهداف في القاهرة أمام مولودية الجزائر، بينما خسر تونجيث على يد الترجي في رادس بهدفين مقابل هدف في مستهل مشواره.

ونرصد في التقرير التالي تاريخ مواجهات الزمالك بالجولة الثانية عبر تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

نسخة 1997: الخسارة على يد الأفريقي التونسي بهدفين نظيفين.

نسخة 2002: التعادل أمام الترجي التونسي بالمنزة بنتيجة 1/1

نسخة 2005: التعادل في القاهرة أمام النجم الساحلي التونسي 1/1

نسخة 2008: الفوز على ديناموز هراري الزيمبابوي بهدف دون رد.

نسخة 2012: الخسارة على يد الأهلي بهدف نظيف.

نسخة 2013: الخسارة على يد ليوبارز الكونغولي بهدف نظيف.

نسخة 2014: الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 2/1 بالقاهرة.

نسخة 2016: قرر كاف اقصاء فريق وفاق سطيف الجزائري والغاء نتائجه بعد الجولة الأولى.

نسخة 2017: التعادل بدون أهداف أمام أهلي طرابلس الليبي في تونس.

نسخة 2019-2020: الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين.