شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة سيمبا.. ‏12 انتصارًا خارجيًا للأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة بالانتصار من مواجهة سيمبا في تنزانيا، بمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الأهلي يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا، بعد الفوز على المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

الأهلي تمكن على مدار تاريخ مشاركاته من تحقيق 12 انتصاراً خارج ملعبه، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

1 – أول مباراة في تاريخ الأهلي بمرحلة المجموعات كانت في نسخة 1999 وتمكن خلالها من الفوز على شوتنج ستارز النيجيري بنتيجة 3/2.

2 – انتصار مدوي يستهل به الأهلي مشواره في مجموعات دوري الأبطال بنتيجة 3/1 في أنجولا على حساب بتروأتلتيكو.

3 – نسخة 2001 تشهد فوز خارجي جديد للأهلي في المجموعات على حساب شباب بلوزداد من قلب الجزائر بهدف دون رد.

4 – ويقهر الأهلي حامل اللقب في أخر نسختين وسط أنصاره ويفوز بهدف نظيف على حساب انييمبا النيجيري.

5 – يحسم الأهلي مباراته أمام أسيك ميموزا الايفواري بملعب الأخير بهدف نظيف في مجموعات دوري الأبطال 2007.

6 – فريق دنياموز هراري ضحية جديدة على ملعبه في مواجهة الأهلي، فيتفو عليه المارد بلقاء زيمبابوي بهدف دون رد بمجموعات دوري الأبطال 2008.

7- في مباراة كان الزمالك هو صاحبها يتفوق الأهلي في القمة الأفريقية بهدف دون رد بمنافسات مرحلة المجموعات من دوري الأبطال 2012.

8 – يواصل الأهلي انتصاراته الخارجية في المجموعات ويعود من الكونغو برازفيل بانتصار ثمين على حساب ليوبارز بنتيجة 1/0 بمجموعات نسخة 2013.

9 – يهزم الأهلي فريق الوداد البيضاوي في المغرب بمجموعات دوري الأبطال 2016 بهدف نظيف.

10 – القطن الكاميروني يسقط في ملعبه أمام الأهلي بثنائية نظيفة في جاروا بمجموعة الأبطال 2017.

11 – ويلحق الأهلي الخسارة بتاونشيب رولز بطل بوتسوانا بهدف للاشئ في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018.

12 – انتصار جديد في نسخة 2018 خارج الميدان يحققه الأهلي على حساب الترجي التونسي بالتخصص في ملعب رادس.

ولم ينجح الأهلي خلال أخر مشاركتين بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال من تحقيق أي انتصار خارجي.