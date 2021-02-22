شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين حمدى فتحى وديانج لقيادة وسط الأهلى أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، بين الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج للمشاركة أساسيًا في مباراة سيمبا غدا في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يعيش بيتسو موسيماني حيرة بسبب جاهزية الثنائي، وفي اللاعب الذي سيقع عليه الاختيار للمشاركة في مركز الوسط المدافع بجوار عمرو السولية، لاسيما أن الثنائي يحصلان على ثقة الجهاز الفني للمشاركة الأساسية في مركز الوسط الدفاعي للأهلي.

وشارك حمدي فتحي بشكل أساسي في مركز الوسط المدافع منذ نهائي دوري أبطال إفريقيا من النسخة الماضية وحتى انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، قبل أن يريحه الجهاز الفني بسبب الإجهاد ويمنح الفرصة لأليو ديانج للمشاركة أساسيا في مباراة المريخ السوداني بافتتاح دوري المجموعات الإفريقي وظهر خلالها بشكل جيد، حيث تبقى الحيرة في أي منهما يشارك أساسيا، أو يفكر الجهاز الفني في الدفع بثلاثي وسط ارتكاز ووقتها يدفع بالثنائي حمدي وديانج في التشكيل الأساسي بجوار عمرو السولية.