شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية لمروان حمدى استعدادا لتونجيت.. والملعب صداع فى رأس باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك في رحلة السنغال القوام الأساسي بالكامل لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وحمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

ولن يجري باتشيكو تغييرات كثيرة على تشكيلة الزمالك حيث سيعتمد على التشكيلة الأساسية التي خاضت المباريات الأخيرة باستثناء ظهور التونسي حمزة المثلوثي في الجبهة اليمنى لتعويض غياب حازم إمام الذى عانى من إجهاد ولم يتواجد في القائمة، واقترب مروان حمدي من قيادة هجوم الزمالك في مباراة الغد، بعد ظهوره بمستوي جيد في لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري عقب مشاركته كبديل ومساهمته في صناعة الهدف الثاني التي تسبب في فوز الزمالك وحصد الثلاث نقاط وعقد باتشيكو أكثر من جلسة مع مروان لتحفيزه ومطالبته ببذل قصاري جهده في المباريات المقبلة لضمان مكان أساسي في التشكيلة البيضاء.

وتعد أرضية ملعب استاد "لات ديور" أكبر معوقات الزمالك في مباراة تونجيت نظرا لسوء الأرضية مما سيصعب من مهمة الفريق، مثلما حدث في مباراة جينيراسيون فوت الموسم الماضي والذى نجح في استغلال أرضية الملعب لحسم الفوز لصالحه.

وحذر باتشيكو لاعبي الزمالك من لاعبين في صفوف تونجيت يرتديان قمصانا تحمل أرقام 7 و 9 أحدهما لاعب جامبي محترف في صفوف بطل السنغال ويمتاز الثنائي بالسرعة والمهارة والقدرة على تسجيل الأهداف ببراعة وطالب المدافعين ولاعبي الوسط بالحذر الشديد من هذا الثنائي وإيقاف خطورتهما.