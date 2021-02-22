شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يشكو تجاهل موسيماني رغم التألق بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
واشتكى محمد شريف من خروجه المستمر من حسابات بيتسو موسيماني في المباريات الأخيرة خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، فبالرغم من إيقاف الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات في مباراة بالميراس البرازيلي إلا أن موسيماني لم يضعه في حساباته، وكذلك في مباراة المريخ السوداني بافتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فلم يشركه موسيماني أساسيًا، رغم غياب الثلاثي الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، واكتفى بالدفع به عدد ضئيل من الدقائق بنهاية المباراة.
وما زاد من استياء شريف هو اعتماد موسيماني على جونيور أجايي أساسيا في مباراة المريخ رغم ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة، وبدلا من الاستعانة به باعتباره أكثر اللاعبين جاهزية، فضل بقاؤه على الدكة والاعتماد على أجايي في هذه المباراة.