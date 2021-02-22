شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة تونجيث.. السنغاليون بوابة الزمالك الدائمة لنهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة بالسنغال، عصر الثلاثاء، أمام نظيره تونجيث، بمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المفارقات السعيدة للزمالك خلال مواجهته بتونجيث، أن المنافس السنغالي هو كلمة السر في بلوغ الفارس الأبيض النهائي القاري.

الزمالك واجه أندية السنغال خلال مشواره الأفريقي في مناسبتين سابقتين، واستطاع في المرتين بلوغ المباراة النهائية والتنافس على اللقب القاري.

في نسخة 2000 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، واجه الزمالك فريق نديبامبور السنغالي في ربع النهائي ومر ممثل مصر واجتاز عقبته ونجح في بلوع نهائي تلك النسخة والتتويج بكأسها للمرة الأولى في تاريخه على حساب كانون ياوندي الكاميروني.

تكرر سيناريو بلوغ النهائي القاري حينما يكون فريق سنغالي في طريق ومشوار الزمالك، فأوقعته القرعة مع جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ 32 من النسخة الماضية من دوري الأبطال وتخطاه الفارس الأبيض وبلغ النهائي وحقق الوصافة في مواجهة مواطنه الأهلي.

تُرى هل تفتح مواجهة السنغاليين أبواب النهائي القاري للزمالك في النسخة الجارية من دوري الأبطال بعد وقوعه في مجموعة واحدة مع فريق تونجيث؟