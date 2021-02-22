شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي وسيمبا.. كم فوز خارج الديار حققه موسيماني في دوري الأبطال؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني، ‏عصر الثلاثاء، بمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ‏لرابطة دوري أبطال أفريقيا.‏

ويتطلع موسيماني، المدير الفني للأهلي في قيادة المارد الأحمر للأنتصار ‏ومواصلة الانفراد بقمة المجموعة وقطع خطوة عملاقة نحو التأهل لربع ‏النهائي.‏

ونستعرض في التقرير التالي نتائج موسيماني في المنافسات الأفريقية ‏للأندية خارج ملعبه، سواء مع صن داونز أو مع الأهلي.‏

موسيماني سبق وقاد فريق صن دوانز في 28 مباراة خارج الديار ‏خلال رحلة الفريق ببطولات الأندية الأفريقية، استطاع خلالها تحقيق ‏الانتصار في 6 مباريات منهم، بينما حسم التعادل نتيجة 10 لقاءات ‏وتلقى الخسارة في 12 مواجهة‎.‎

وجاء انتصارات موسيماني مع صن داونز خارج الديار على المستوى ‏الأفريقي على النحو التالي‎:‎

‏1‏‎. ‎الفوز على وفاق سطيف في الجزائر بهدفين نظيفين في مجموعات ‏دوري الأبطال 2016 قبل أن تُلغى نتائج بطل الجزائر‎.‎

‏2‏‎. ‎الفوز على الزمالك بالقاهرة بهدفين مقابل هدف في مجموعات دوري ‏الأبطال 2016‏‎.‎

‏3‏‎. ‎الفوزعلى فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3/1 في مجموعات دوري ‏الأبطال 2017‏‎.‎

‏4‏‎. ‎انتصار جديد خارج الديار على حساب سان جورج الاثيوبي بهدف ‏دون رد بمجموعات 2017 أيضاً‎.‎

‏5‏‎. ‎الفوز الكبير على حساب كوت دور بطل سيشل بخماسية نظيفة في ‏الدور الأول من دوري الأبطال بالنسخة الماضية‎.‎

‏6‏‎. ‎فوز جديد خارج الميدان في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ‏مجموعات دوري الأبطال نسخة 2019-2020‏‎.‎

بينما جاءت أبرز التعادلات خلال مسيرة موسيماني خارج الملعب، في ‏مواجهة الوداد المغربي، وذلك سلبياً بدون أهداف في النسخة الماضية، ‏كذلك تعادل سلبي أمام الترجي في تونس بمجموعات دوري الأبطال في ‏‏2017، وأمام أسيك في كوت ديفوار بالنسخة قبل الماضية‎.‎

أما مع الأهلي فخاض موسيماني مباراتين خارج حدود مصر بمسابقات ‏الأندية الأفريقية ونجح في الانتصار خلالهما، الأول على حساب الوداد ‏المغربي بهدفين نظيفين في الدار البيضاء بذهاب نصف نهائي دوري ‏الأبطال، والثاني بهدف نظيف على حساب سونديديب بطل النيجر في ‏ذهاب الدور الأول للسنخة الحالية من المسابقة القارية.