شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي وسيمبا.. كم فوز خارج الديار حققه موسيماني في دوري الأبطال؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني، عصر الثلاثاء، بمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.
ويتطلع موسيماني، المدير الفني للأهلي في قيادة المارد الأحمر للأنتصار ومواصلة الانفراد بقمة المجموعة وقطع خطوة عملاقة نحو التأهل لربع النهائي.
ونستعرض في التقرير التالي نتائج موسيماني في المنافسات الأفريقية للأندية خارج ملعبه، سواء مع صن داونز أو مع الأهلي.
موسيماني سبق وقاد فريق صن دوانز في 28 مباراة خارج الديار خلال رحلة الفريق ببطولات الأندية الأفريقية، استطاع خلالها تحقيق الانتصار في 6 مباريات منهم، بينما حسم التعادل نتيجة 10 لقاءات وتلقى الخسارة في 12 مواجهة.
وجاء انتصارات موسيماني مع صن داونز خارج الديار على المستوى الأفريقي على النحو التالي:
1. الفوز على وفاق سطيف في الجزائر بهدفين نظيفين في مجموعات دوري الأبطال 2016 قبل أن تُلغى نتائج بطل الجزائر.
2. الفوز على الزمالك بالقاهرة بهدفين مقابل هدف في مجموعات دوري الأبطال 2016.
3. الفوزعلى فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3/1 في مجموعات دوري الأبطال 2017.
4. انتصار جديد خارج الديار على حساب سان جورج الاثيوبي بهدف دون رد بمجموعات 2017 أيضاً.
5. الفوز الكبير على حساب كوت دور بطل سيشل بخماسية نظيفة في الدور الأول من دوري الأبطال بالنسخة الماضية.
6. فوز جديد خارج الميدان في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مجموعات دوري الأبطال نسخة 2019-2020.
بينما جاءت أبرز التعادلات خلال مسيرة موسيماني خارج الملعب، في مواجهة الوداد المغربي، وذلك سلبياً بدون أهداف في النسخة الماضية، كذلك تعادل سلبي أمام الترجي في تونس بمجموعات دوري الأبطال في 2017، وأمام أسيك في كوت ديفوار بالنسخة قبل الماضية.
أما مع الأهلي فخاض موسيماني مباراتين خارج حدود مصر بمسابقات الأندية الأفريقية ونجح في الانتصار خلالهما، الأول على حساب الوداد المغربي بهدفين نظيفين في الدار البيضاء بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والثاني بهدف نظيف على حساب سونديديب بطل النيجر في ذهاب الدور الأول للسنخة الحالية من المسابقة القارية.
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