أبرزها كأس أفريقيا .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الإثنين 22 فبراير، عدد محدود من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها مواجهة برايتون مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وأوساسونا أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، الى جانب القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون × كريستال بالاس – العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا × إشبيلية – العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يوفنتوس × كروتوني – العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أبها × الرائد – الساعة الثالثة ظهرا على قناة الرياضية السعودية

الوحدة × التعاون – الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية

الشباب × الأهلي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة

بني ياس × شباب الأهلي دبي الساعة الثالثة والنصف ظهرا

الشارقة × النصر الساعة السادسة والنصف مساء

كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة

تنزانيا × المغرب على قناة beIN Sports HD 7

غانا × جامبيا الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 8