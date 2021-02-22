اخبار الرياضه

أبرزها كأس أفريقيا .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم  الإثنين 22  فبراير، عدد محدود من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها مواجهة برايتون مع كريستال بالاس في ، وأوساسونا أمام إشبيلية في ، الى جانب القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون × كريستال بالاس – العاشرة مساء على قناة  beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا × إشبيلية – العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

يوفنتوس × كروتوني – العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أبها × الرائد –  الساعة الثالثة ظهرا على قناة  

الوحدة × التعاون – الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 

الشباب × الأهلي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 

مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة

بني ياس ×  شباب الأهلي دبي الساعة الثالثة والنصف ظهرا

الشارقة × النصر الساعة السادسة والنصف مساء

كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة

تنزانيا  × المغرب على قناة  beIN Sports HD 7

غانا  × جامبيا الساعة التاسعة مساء على قناة  beIN Sports HD 8

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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