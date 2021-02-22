أبرزها كأس أفريقيا .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الإثنين 22 فبراير، عدد محدود من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها مواجهة برايتون مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وأوساسونا أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، الى جانب القنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون × كريستال بالاس – العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا × إشبيلية – العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس × كروتوني – العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها × الرائد – الساعة الثالثة ظهرا على قناة الرياضية السعودية
الوحدة × التعاون – الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية
الشباب × الأهلي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية
مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة
بني ياس × شباب الأهلي دبي الساعة الثالثة والنصف ظهرا
الشارقة × النصر الساعة السادسة والنصف مساء
كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة
تنزانيا × المغرب على قناة beIN Sports HD 7
غانا × جامبيا الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 8