شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يصارع المصرى البورسعيدى فى مواجهة ساخنة ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الاثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يواجه سموحة نظيره المصرى البورسعيدى في السابعة والنصف مساءاً، على استاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دكرنس برباعية دون رد والتأهل لدور الستة عشر لكأس مصر، فيما فاز المصرى البورسعيدى على المنصورة بثلاثة دون رد ليتأهل أيضاً لدور الستة عشر لبطولة الكأس .

وشهد آخر ظهور لسموحة، بالدوريتعادل إيجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز ، فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، فيما تأجلت مباراته مع بيراميدز بالجولة الثالثة عشرة لارتباط بيراميدز بمواجهة راسينج كلوب أبيدجان بالكونفدرالية.

ويحتل سموحة، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 8 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 12هدف، ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 5 ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة، لاعبيه بالفوز الليلة للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد دفعة الكأس المعنوية ، فيما شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث لمزاحمة المقاصة على المركز الثانى انتظاراً لخوض الاهلى مبارياته المؤجلة.

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة، أمام المصرى البورسعيدى مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى، أمام سموحة مكونا من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".