سفيان أمرابط يعتذر لتشيزاري برانديلي وزملائه في فيورنتينا

كشف موقع هسبورت عن تقديم الدولي المغربي “سفيان أمرابط” لإعتذار خاص لمدربه في فيورنتينا “تشيزاري برانديلي” وزملائه في الفريق بعدما اقتراف خطأ في المباراة الأخيرة من الدوري الايطالي أمام سبيزيا.

وصدر من سفيان أمرابط ردة فعل غير مقبولة حين عبر بشكل علني عن امتعاضه من قرار تشيزاري برانديلي باستبدله بصانع الألعاب الإسباني “بورخا فاليرو” في المباراة التي انتهت بفوز فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

وغادر أمرابط الملعب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس دون أن يلقي التحية على تشيزاري برانديلي أو حتى النظر إليه، وسط دهشة زملائه في الفريق.

وأوضح تقرير Hesport أن أمرابط قد قدم اعتذاره في اليوم التالي للمباراة، أمس الأحد 21 فبراير، حين قابل مدرب المنتخب الايطالي السابق تشيزاري برانديلي وجميع اللاعبين، قبل انطلاقة الحصة التدريبية لـ فيورنتينا، معترفا بالخطأ الذي اقترفه، وهو الاعتذار التي تقبله برانديلي.

وكان تشيزاري برانديلي قد عقب على لقطة الخروج الغاضب لسفيان أمرابط في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، وقال “إنه استبدل الدولي المغربي بسبب تلقيه بطاقة صفراء، وخشية من طرده وغيابه عن المباراة التالية أمام أودينيزي، نظراً للمكانة التي يتمتع بها، قرر سحبه من أرض الملعب”.

كما أشار برانديلي في تصريحاته إلى إمكانية معاقبة الدولي المغربي لأن تصرفه ينم عن عدم احترام لبقية لاعبي الفريق وقرارات الطاقم التقني، الذي يبقى المسؤول الأول والأخير عن الاختيارات التي يجب أن يتقبلها الجميع.

جدير بالذكر أن سفيان أمرابط، المتنقل خلال الميركاتو الصيفي 2020 إلى فيورنتينا، قادماً من نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، شارك في 23 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات مع الفيولا.