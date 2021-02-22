آخر الانتقالات 2021 | صفقات الأحد 21 فبراير “النجم يضم ثلاثي جزائرى وشوكروس إلى إنتر ميامي”

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تمت يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 مجموعة من الصفقات ضمن الميركاتو الشتوي 2021 المستمر في عدد ليس بالقليل من الدوريات حول العالم.

من أبرز صفقات اليوم الأحد، تعاقد نادي النجم الساحلي التونسي، مع ثلاثة لاعبين من الجزائر دفعة واحدة، ويتعلق الأمر باللاعب “حسين بن عيادة” ومواطنيه “زين الدين بوتمان” و مهاجم الترجي التونسي السابق “الطيب مزياني”.

وذكر الموقع الرسمي لثالث ترتيب الدوري التونسي “إن الظهير الايمن حسين بن عيادة (28 عامًا) ولاعب الرواق زين الدين بوتمان (20 عامًا) وقعا على عقدين الى غاية الفاتح من يوليو 2023، في حين سيمتد عقد المهاجم الطيب مزياني (24 عامًا) الى نهاية يونيو من العام 2022”.

يأتي التعاقد مع الطيب مزياني في إطار صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لعقده مع فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي، فيما تم انتداب حسين بن عيادة وزين الدين بوتمان على اثر فك علاقتهما التعاقدية مع “النادي الأفريقي التونسي” بسبب عدم تاهيلهما في ظل عقوبة منع الانتداب المسلطة على الأفريقي الذي يعاني من ضائقة ماليّة خانقة وديون متراكمة.

على صعيد آخر تبرز صفقة رحيل المدافع الملقب بجزار الدوري الانجليزي “ريان شوكروس” عن ستوك سيتي للانتقال إلى الدوري الأميركي للمحترفين، ليسدل الستار على مسيرة طويلة للغاية مع فريق الخزافون امتدت لنحو 14 سنة متتالية منذ عام 2008.

وانتقل ريان شوكروس لتدعيم فريق ديفيد بيكهام “إنتر ميامي” ليصبح الصفقة الشتوية الثامنة بالنسبة للفريق منذ وصول المدرب الجديد “فيل نيفيل” المستقيل مؤخرًا من تدريب منتخب إنجلترا للسيدات.

وكان ريان شوكروس قد تسبب في إصابة قاتلة لصانع ألعاب آرسنال السابق “آرون رامسي” خلال موسم 2010/2009، أدت إلى غياب اللاعب الدولي الويلزي عن الملاعب لمدة تجاوزت الـ 8 أشهر، كما أنه يلقب بجزار إنجلترا نظراً لتدخلاته القوية على الخصوم.

آخر الانتقالات 2021 | صفقات الاحد 21 فبراير