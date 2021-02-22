ميدو: بيع قمصان ساسي لا يليق بالزمالك...واللاعب الذي يريد البقاء بسقف الرواتب المتواجد أهلًا وسهلًا به

الشارقة - اميمة ياسر - علق أحمد حسام ميدو مهاجم ومدرب الزمالك الأسبق والإعلامي الحالي، على أزمة تجديد عقد لاعب خط وسط الأبيض فرجاني ساسي، واقتراحات بيع قمصان الفريق لسداد قيمة تعاقده.

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" ان الزمالك كأي نادي لابد أن يكون لديه سقف للرواتب، وأي لاعب يخرج عن هذا الإطار يتم توجيه الشكر له، يجب أن تكون هناك ميزانية محددة للفريق.

وأضاف: فريق ليدز يونايتد في بداية عام 2000 كان قد أنهى بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، وعلى حين غفلة قرر رفع سقف رواتب اللاعبين وتعاقد مع نجوم كبار جدًا، وفي هذا العام وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في الموسم الذي يليه وصل للدرجة الرابعة.

وتابع: فرجاني ساسي أفضل لاعب أجنبي أتى في الزمالك خلال الـ20 سنة الأخيرة، ولكن موضوع بيع القمصان غير لا يليق بالزمالك, معقبا: اللاعب الذي يريد البقاء في الزمالك بسقف الرواتب المتواجد أهلًا وسهلًا به، ومن يرفض شكرًا له والزمالك سيصنع غيره.

واختتم: إذا جددنا لفرجاني ساسي بـ60 مليون جنيه في الموسم عن طريق بيع قميص الزمالك، سيأتي طارق حامد عند تجديد عقده ويطلب 50 مليون جنيه، وسيرى أن هذا حقه الطبيعي.