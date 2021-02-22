بطولة فرنسا: ليل يستعيد توزانه والصدارة

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باريس : استعاد ليل توازنه وصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما عاد الى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه لوريان 4 1 الأحد، فيما سقط حامل اللقب باريس سان جرمان على أرضه امام موناكو صفر 2 وفشل في تضييق الخناق على المتصدر ضمن منافسات المرحلة 26.

ورفع ليل رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه ليون الذي كان تصدر موقتا بفوزه على مضيفه بريست 3 2 الجمعة واربع عن سان جرمان الثالث.

وعوض ليل خسارته الاوروبية أمام اياكس أمستردام 1 2 في المسابقة الأوروبية الأعرق، بفوزه السابع في مبارياته الثماني الاخيرة في الـ "ليغ1" مقابل تعادل واحد، علما أن خسارته الاخيرة تعود إلى المرحلة 18 أمام أنجيه 1 2.

وحقق ليل فوزه السابع تواليا خارج ارضه في الدوري وذلك للمرة الاولى في تاريخه، كما أوقف زحف لوريان الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ 18، بعدما كسب 11 نقطة من اصل 15 ممكنة في مبارياته الخمس الاخيرة.

افتتح ليل التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما حوّل أندرو غرافيلون الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه وهو يحاول إبعاد تسديدة للمدافع التركي محمد زكي سيليك (20).

وأدرك أصحاب الارض التعادل بفضل تسديدة بينية من المدافع جيروم هيرغو في الزاوية المعاكسة للحارس (23)، وهو الهدف الاوّل الذي يهز شباك ليل بعد خمس مباريات نظيفة في الـ "ليغ1".

تقدم الضيف مجدداً عبر البرتغالي جوزيه فونتي بعد تشتيت سيىء للكرة وصلت إلى مدافع ليل الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك (38).

وأضاف ليل الثالث من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها بنجاح جوناثان إيكونيه (59)، والرابع بتسديدة بينية قوية من البديل المدافع الكرواتي دوماغو براداريتش (90+1).

موناكو يوقف سلسلة سان جرمان

وألحق موناكو الهزيمة السادسة بباريس سان جرمان هذا الموسم في الدوري بفوزه عليه بهدفين نظيفين، كما بات أول فريق يفوز على حامل اللقب ذهابا وإياباً منذ حوالي 10 أعوام.

ورفع موناكو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع متأخراً بفارق نقطتين عن سان جرمان، كما دخل في سباق الصراع على اللقب المحلي بتضييقه الخناق على ليل وليون.

وحافظ نادي الإمارة على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ 11 الاخيرة في الـ "ليغ1" (9 انتصارات مقابل تعادلين)، وهي أفضل سلسلة مستمرة في الدوري، والأفضل في تاريخ النادي منذ السلسلة التي امتدت بين كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل 2017 (17).

كما أوقف سلسلة من 6 انتصارات تواليا لنادي العاصمة على ارضه في الدوري، وهي السلسلة الاطول منذ آب/أغسطس 2018 آذار/مارس 2019 (15). اما الخسارة الاخيرة، قبل هذه الأمسية، لسان جرمان في "بارك دي برانس" فتعود إلى كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام ليون بنتيجة صفر 1.

وكان سان جرمان يمني النفس بالبناء على فوزه برباعية على برشلونة الاسباني 4 1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا الثلاثاء.

قرر مدرب سان جرمان الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاحتفاظ بشكيلته الفائزة على برشلونة، باستثناء وضع لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي على مقاعد البدلاء، وحل الاسباني اندير هيريرا بدلا منه في الوسط.

من ناحية موناكو، لم يجرِ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش أي تعديل على تشكيلته الإعتيادية، لكنه عرف كيف يحصن دفاعه للحد كلياً من خطورة الثلاثي الهجومي كيليان مبابي صاحب ثلاثية في مرمى برشلونة والأرجنتيني ماورو إيكاردي والايطالي مويس كين.

سريعا افتتح نادي الإمارة التسجيل بعدما ترجم صفيان ديوب مجهودا جماعيا وتبادلا للكرة اثر تمريرة عرضية من الألماني كيفن فولاند على الرواق الأيسر الى القائم الثاني حولها روبن أغيلار برأسه إلى صاحب الهدف الذي بدوره تابعها بضربة رأسية في شباك الحارس الكوستاركي كيلور نافاس (6).

وهي المباراة 11 على التوالي ينجح خلالها موناكو في هز الشباك (29 هدفا في الاجمالي).

وكاد سان جرمان أن يعادل الكفة بتسديدة قوية من 30 متراً للسنغالي إيدريسا غي جاورت القائم (35).

وفي صورة مشابهة للشوط الاول، اضاف الضيف الهدف الثاني سريعاً بعد صافرة البداية اثر سلسلة من الاخطاء من الدفاع الباريسي استثمرها التشيلي غييرمو ماريبان وسدد كرة زاحفة من داخل المنطقة خدعت نافاس (51).

حاول بوكيتينو إعادة فريقه إلى أجواء اللقاء، فعمد إلى تنشيط خط الوسط عبر اخراج غي وهيريرا وادخال بدلاً منهما البرازيلي رافينيا وفيراتي.

وتبادل الفريقان الهجمات الخطرة فصد حارس الإمارة بنجامين لوكونت على دفعتين رأسية لكين (60)، وردّ عليه فولاند برأسية أيضاً مرت بجانب القائم (62).

وتوالت التبديلات عند صاحب الارض فخرج الارجنتينيان لياندرو باريديس وإيكاردي وحل بدلا منهما الالماني يوليان دراكسلر والبرتغالي دانيلو بيريرا، وردّ عليه المدرب كوفاتش بتبديلات في الوسط والدفاع.