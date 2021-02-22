شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيراميكا يخشى مفاجآت غزل المحلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الاثنين منافسات دور الـ 32 لكأس مصر ففي الثانية والنصف ظهراً يلتقى سيراميكا بنظيره غزل المحلة على ستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين في ظل الندية والاثارة المعروفة عن مواجهات كأس مصر، وشهد آخر ظهور لسيراميكا في بطولة الدوري تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة فيما فاز غزل المحلة على الإنتاج الحربى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12هدف وما زال لديه لقاء مؤجل،فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

غزل المحلة زعيم الفلاحين كما يطلق عليه أنصاره يعد أحد أشهر فرق الدوري المصري كونه أحد الفرق القليلة التي سبق وأن حققت لقب بطولة الدوري المصري الممتاز عندما نجح خلال موسم 72-73 في حصد اللقب .

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعد أن نجح في تحقيق لقب الدوري وحصد المركز الثاني لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث في خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .

غزل المحلة على مدار تاريخه الكروي لم يحالفه التوفيق في معانقة أقدم البطولات المصرية بطولة كأس مصر بالرغم من حضوره نهائي البطولة العريقة في 6 مناسبات مكتفيا بالوصافة أعوام 75-79- 86 -93-95 وأخيرا 2001

وفى المقابل ظهر سيراميكا بشكل متميز في أولى مواسمه بدوري الأضواء والشهرة وبالطبع يأمل في تقديم مباريات قوية ببطولة الكأس ومن جانبه طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بالتركيز في مباراة اليوم للتأهل للدور التالى للبطولة وإستغلال أنصاف الفرص للتسجيل ، فيما شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه ضرورة احترام المنافس لعبور هذه المحطة من بطولة الكأس.

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام غزل المحلة مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام سيراميكا مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".