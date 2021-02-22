شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة إنبى ويستعد لمواجهة الأهلى فى موقعة 10 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر الأحد على ستاد الاسماعيلية بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يبدأ الدراويش التفكير فى مواجهة الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الاربعاء الموافق 10 مارس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة إنبى والأهلى فى تجهيز لاعبيه نفسياً كما كلف الجهاز الطبى برئاسة محمد طه بسرعة تجهيز المصابين لمواجهة المارد الاحمر الصعبة أملا فى حصد النقاط الثلاث ضمن خطة تعديل وضع الدراويش بجدول الدوري.

فى سياق آخر ، أصدر نادى النجوم الناشط في دوري الدرجة الثانية، بيانا رسميا، صرح خلاله محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة النادي، بأنه قد انتهت المهلة التي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أمام النادي الإسماعيلي بتاريخ 19 فبراير 2021، وعلى ذلك فإن نادي النجوم لكرة القدم يترقب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي ستُعقد يوم الإثنين القادم للنظر في إصدار العقوبات التي حددتها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولوائح لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف "الطويلة"، خلال البيان الصادر قبل قليل، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تنص على أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وقرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المحلي، يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح اتحاد اللعبة.

وتابع رئيس نادي النجوم، إنه في حال استمرار التعنت في تنفيذ العقوبات تستمر لجنة الانضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى، مع حفظ حق نادي النجوم لكرة القدم في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد.

وختم البيان: "يؤكد نادي النجوم لكرة القدم تمسكه بكافة حقوقه القانونية المتزايدة جراء تعنت إدارة نادي الإسماعيلي الرياضي".