شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الوحيد في السنغال اليوم استعدادًا لمواجهة تونجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، على ملعب استاد "لات ديور" الذى يقع فى مدينة "ثيس" السنغالية، والتى تبعد مسافة 89 كيلو من العاصمة داكا.

ويخوض الزمالك مرانه الوحيد اليوم في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة – نفس موعد المباراة – وبالملعب الذى سيحتضن لقاء الغد، وذلك بعدما تعذر اقامة تدريب الأمس بسبب ظروف رحلة الطيران التي استغرقت ما يقرب من 24 ساعة ، حتى يعتاد اللاعبين على أرضيته بشكل جيد، خاصة بعد شكوي البعثة البيضاء من سوء أرضية الاستاد الذى سبق واستضاف مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضي والتي خسرها الأبيض بهدفين لهدف قبل الفوز في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتأهل للدور التالي.

البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، سيستقر خلال مران اليوم على الخطة النهائية لمباراة تونجيت، وينوي المدرب خوض لقاء الغد بطريقة هجومية ومفاجأة أصحاب الملعب بالضغط منذ البداية، لإحراز هدف مبكر يربك حسابات بكل السنغال ويسهل من مهمة الزمالك في اللقاء خاصة أن الفوز ضروري بعد التعادل السلبي في مباراة الجولة الأولي أمام مولودية الجزائر ليحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة بعد فوزه على تونجيت 2-1 في نفس الجولة.