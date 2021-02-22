شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة فى مواجهة المغرب بثانى لقاءات بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، منتخب مصر لشباب الكرة لطائرة نظيره الكاميرون فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا تحت 21 سنة والتى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بمشاركة 4 منتخبات ، حيث يلتقى قبل مواجهة الفراعنة كل من المغرب مع الكونغو الديمقراطية، وشهدت لقاءات الجولة الأولى التى أقيمت أول أمس السبت فوز منتخب مصر على الكونغو الديمقرطية بنتيجة 3 /0 ، بينما فاز منتخب الكاميرون على نظيره المغربى 3 / 1 ، فيما يلتقى يوم الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يتأهل البطل إلى كأس العالم 2021

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجرى التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى .

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور حفل افتتاح بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بمشاركة 4 دول، بما فيهم البلد المنظم، بحضور اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة سامح حمدى وعدنان البكباك رئيس اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقى للعبة، وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة افتتاح البطولة، مرحبا بالوفود المشاركة.