شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن أزمة المعلب الذي سيتضيف لقاء العودة بين ليفربول ولايبزيج الألماني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مستمرة ولن يجد لها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حلا حتى الآن.

وكشف موقع ديلي ميل البريطاني في تقريره الذي نشر اليوم أن ليفربول محروم من لعب لقاء العودة على أرضه نظرا للإجراءات الحكومية التابعة للمملكة المتحدة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتى تلزم الفرق أو اللاعبين العائدين للدولة العظمى على العزل الصحي لمدة 10 أيام وهو ما يصعب تنفيذه على فريق لايبزيج لإرتباطاته بالدوري الألماني.

وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي يفاضل حاليا بين 6 دول لاحتضان لقاء العودة الذي يقام في 10 مارس المقبل على أنه من المحتمل أن يستضيف ملعب بوشكاش الذي احتضن اللقاء الأول، لمباراة العودة.وكان ليفربول قد فاز على لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي في المجر بفضل أقدام النجمين الكبيرين صلاح وماني.

وكتم بركان الغضب انفجر داخل قلوب جماهير ليفربول الإنجليزي عقب الخسارة أمام إيفرتون، مساء السبت، داخل معقل الريدز «الآنفيلد» بهدفين نظيفين. وأجمع عدد كبير من الجماهير الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي، على رحيل الخط الهجومي للفريق باستثناء محمد صلاح، الذي يعد بعيدا عن دائرة الهجوم من قبل جماهير ليفربول. وكتب أحد المشجعين: محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في الهجومي الثلاثي الذي يجب علينا الاحتفاظ به، يجب رحيل فينالدوم والتعاقد مع مهاجمين ولاعبين في خط الوسط وقلب دفاع في الصيف.

وقال آخر، إن ليفربول يمتلك حاليا النجم المصري محمد صلاح في الخط الهجومي بمفرده، إذا لم يسجل صلاح فالمهاجمان ماني وفيرمينو يخلدان في النوم. وأضاف آخر، صلاح لاعب جيد، ولكن غوصه الكثير يفسد كل شىء، قاصدا أن النجم المصري يحاول السقوط كثيرا داخل منطقة الجزاء.

وتابع مشجع ثالث، صلاح أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، الإصابات هي مشكلتنا الرئيسية، لكن حقيقة أننا لا نستطيع التسجيل إلا إذا قدم صلاح لحظة من السحر، ولا يمكننا خلق أي شيء ضد الفرق التي تكون خلفنا، أمر مقلق للغاية. وأضاف مشجع آخر : إذا لم يتمكن ليفربول من حصد دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن صلاح أو ماني أحدهما سيرحل.