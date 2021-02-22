شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعزي رونالدينيو في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة العزاء لأسطورة النادي الكتالوني، رونالدينيو، في وفاة والدته.

وتوفيت والدة رونالدينيو عن عمر ناهز 71 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال ميسي عن ذلك، عبر حسابه على «إنستجرام»: روني ليس لدي كلمات، لا أصدق ذلك أرسل لك الكثير من القوة وعناقا كبيرا لك ولعائلتك بأكملها، أشعر بأسف شديد وأتمنى أن ترقد والدتك بسلام.

جدير بالذكر أن برشلونة، سقط في فخ التعادل مع ضيفه قادش، اليوم الأحد، بنتيجة (1-1) ضمن الجولة الـ24 لليجا.