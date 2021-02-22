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ميسي يعزي رونالدينيو في وفاة والدته

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد العزاء لأسطورة النادي الكتالوني، رونالدينيو، في وفاة والدته.

وتوفيت والدة رونالدينيو عن عمر ناهز 71 عاما بعد إصابتها بفيروس .

وقال ميسي عن ذلك، عبر حسابه على «إنستجرام»: روني ليس لدي كلمات، لا أصدق ذلك أرسل لك الكثير من القوة وعناقا كبيرا لك ولعائلتك بأكملها، أشعر بأسف شديد وأتمنى أن ترقد والدتك بسلام.

جدير بالذكر أن برشلونة، سقط في فخ التعادل مع ضيفه قادش، اليوم الأحد، بنتيجة (1-1) ضمن الجولة الـ24 لليجا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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