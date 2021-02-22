شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يسير عكس الواقع: «ليفربول كان الأفضل في ديربي الميرسيسايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن فريقه كان الطرف الأفضل في الخسارة التي تلقاها أمام ضيفه وجاره إيفرتون (0-2) السبت الماضي ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي التي يتلقاها ليفربول في الدوري، ما أزم موقفه في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق حاليا المركز السادس بفارق الأهداف أمام إيفرتون.

كلوب، قال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: الهدف الأول الذي توجب علينا الدفاع بشكل أفضل أمامه حدد وجهة اللقاء، كان هدف غير ضروري كانت هناك العديد من لحظات كرة القدم الجيدة لذلك أدينا جيدا من وجهة نظر فنية لكن توجب علينا مواصلة المطاردة ولم نكن هادئين لدرجة كافية.

أضاف: في الشوط الثاني غيرت طريقة اللعب قليلا لأننا أردنا تشكيل المزيد من المتاعب لهم وفورا حصلنا على فرص كبيرة، ساديو ماني مرتان داخل منطقة الجزاء، ومرتان لفيرمينو في مكان مناسب، ركلة الجزاء جاءت متأخرة ولم تكن حاسمة لذلك لا يتوجب الحديث عنها كثيرا، كنا الأفضل خلال هذا الديربي.