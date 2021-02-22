شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلي: الدراويش لن يهبط.. وكان الله في عون الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالرازق بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق أن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق مدرب جيد جداً، ويلعب كرة هجومية، وأظهر بصماته منذ مباراة الزمالك الماضية رغم الخسارة 1 – 2.

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «يوفيتش مدرب مميز لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لمعرفة جميع اللاعبين، ولذلك أطالب أبناء النادي بمساندته ومساندة النادي».

واختتم بازوكا: «كان الله في عون جماهير الدراويش، أطالبهم بالمزيد من الدعم للفريق وأطمئنهم أن الفريق سينجو من هذه المحنة ولن يهبط إلى الممتاز ب».