شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلي: الدراويش لن يهبط.. وكان الله في عون الجماهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالرازق بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق أن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق مدرب جيد جداً، ويلعب كرة هجومية، وأظهر بصماته منذ مباراة الزمالك الماضية رغم الخسارة 1 – 2.
وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «يوفيتش مدرب مميز لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لمعرفة جميع اللاعبين، ولذلك أطالب أبناء النادي بمساندته ومساندة النادي».
واختتم بازوكا: «كان الله في عون جماهير الدراويش، أطالبهم بالمزيد من الدعم للفريق وأطمئنهم أن الفريق سينجو من هذه المحنة ولن يهبط إلى الممتاز ب».
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