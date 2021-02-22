شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يكرر رقمًا غائبًا عن ديربي الغضب منذ 70 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان كتابة التاريخ مع فريقه الإيطالي بعد أن سجل هدفا في شباك ميلان خلال اللقاء الذي حسمه الإنتر بثلاثية نظيفة في ديربي الغضب ضمن الجولة 23 للدوري الإيطالي.

لوكاكو سجل الهدف الثالث لإنتر ميلان ليصبح اللاعب الوحيد الذي يهز شباك ميلان في 4 ديربيات متتالية بالدوري منذ ما يقرب من 70 عاما. وبينيتو لورينزي، مهاجم إنتر السابق، يعد هو اللاعب الأخير الذي حقق انجاز لوكاكو عام 1950.

وكان إنتر حقق فوزا عريضا على حساب غريمه ميلان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

أحرز لاوتارو مارتينيز الهدفين الأول والثاني بالدقائق 5 و57، بينما سجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث بالدقيقة 66. بهذه النتيجة، واصل إنتر تصدره جدول ترتيب الكالتشيو منفردا برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه ميلان الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة.

إنتر تقدم سريعا بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة عرضية ذهبية من لوكاكو من الناحية اليمنى ارتقى لها الأرجنتيني وحولها برأسية في الشباك وسط غياب الرقابة الدفاعية.

إنتر تمكن من مضاعفة النتيجة بهدف ثاني عن طريق لاوتارو بعد لعبة جماعية ممتازة بدأت بتمريرة حكيمي إلى إريكسن إلى بيريسيتش ثم إلى لاوتارو أمام المرمى ليسدد الكرة بالشباك.

دوناروما أنقذ مرماه من هدف ثالث لإنتر بعدما وصلت الكرة للوكاكو داخل المنطقة ليراوغ كايير ويطلق قذيفة بقدمه اليسرى، أبعدها دوناروما بقدمه لركنية. ونجح لوكاكو في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 66 بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتوغل وأطلق تسديدة أرضية قوية على يمين الحارس دوناروما.