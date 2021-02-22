شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: كريم العراقي مستمر.. ولن نتحمل تكلفة المسحات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن كريم العراقي نجم الفريق ونجم المنتخب الوطني الأوليمبي مستمر مع الفريق، حيث ما زال يتبقى في عقده موسماً ونصف مع النادي، ولا نية لرحيله إلا في حال قدوم عرض كبير يليق بالنادي المصري وباللاعب.

وأضاف هاشم في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: «أبلغنا اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أننا لن نتحمل تكلفة المسحات الطبية الخاصة بكل مباراة من مباريات الدوري المصري لمكافحة فيروس كورونا».

واختتم هاشم: «لن نقدر على سداد ثلاثة ملايين جنيهاً، فالنادي يعاني من أزمة مالية كبيرة، واتحاد الكرة لم يبلغنا بذلك قبل بدء الموسم».