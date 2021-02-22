شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: لاعبو الاسماعيلي غير مؤهلين.. ويجب محاسبة المسؤول عن جلبهم للنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالرازق بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق غضبه من الجيل الحالي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيراً إلى أنه لابد من محاسبة كافة المسئولين الذين أتوا بهؤلاء اللاعبين الغير مؤهلين تماماً للعب بصفوف الفريق.

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «لا أتفهم كيف تم التعاقد مع هؤلاء اللاعبين ومن أتى بهم، كما أن هناك بعض اللاعبين رفضوا الإنضمام للإسماعيلي وهو أمر لم يحدث من قبل، فالنادي الاسماعيلي إضافة كبيرة لأي لاعب وأي مدير فني».

واختتم بازوكا: «خط دفاع الفريق ثغرة واضحة هذا الموسم، ولم يتم معالجتها، كما أن باهر المحمدي يعاني من إصابة قوية ولا نعلم موعد عودته إلى الملاعب».