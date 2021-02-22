شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استبعاد محمد صلاح وتريزيجيه من معسكر المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد محمد بركات، مدير منتخب مصر، موعد معسكر الفراعنة استعدادا لمباريات تصفيات أمم أفريقيا 2022 والذي سيبدأ يوم 20 مارس المقبل.

ويقام معسكر منتخب مصر قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، المحدد موعدهما يومي 25 و29 من الشهر المقبل.

وأضاف بركات في تصريحات متلفزة مساء اليوم على أنه تم الاتفاق بين الجهاز الفني والمحترفين في الخارج على وصول بعضهم للقاهرة، بينما سيتوجه البعض الآخر إلى نيروبي مباشرة.

وأكد أن الجهاز الفني لم يتلق أي اتصال بخصوص عدم حضور لاعبي البريميرليج بقيادة صلاح نجم ليفربول أو محمود تريزييجيه نجم أستون فيلا.