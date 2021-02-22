شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: ابني «بيشحت الماتشات» في الأهلي.. وأفضّل خروجه للإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق سليمان، مدرب حراس مرمى فريق النادي الأهلي السابق، حزنه على الظلم الذي يتعرض له نجله داخل القلعة الحمراء.

وأضاف سليمان خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«أفضل خروج نجلي من النادي الأهلي على سبيل الاعارة في الوقت الحالي، وهو يتعرض لظلم كبير».

وواصل:«إبني بقى بيشحت الماتشات علشان يلعب ويثبت ذاته ووجوده ومش واخد أي فرصة».

وعن محمد الشناوي قال:«ظُلم بخروجه من الأهلي بعد تصعيده في 2009».

وواصل:«الشناوي يُمثل 50 % من قوة الأهلي وأراه من أفضل 10 حراس على مستوى العالم وليس أفريقيا فقط».