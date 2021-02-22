شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عن مبادرة قميص ساسي: «عيب.. الأهلي والزمالك هما من يصنعا النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، استيائه الشديد، من مباردة بيع قمصان التونسي فرجان ساسي، من أجل توفير عائد مالي لتجديد تعاقده مع الزمالك.

وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار:«اللي بيحصل دة عيب».

وأوضح:«الزمالك والأهلي هما من يصنعا النجوم وليس العكس».

وواصل:«فرجاني ساسي من أفضل اللاعبين الأجانب الذين جاءوا إلى مصر خلال أخر 20 عاماً، ولكن المباردة لا تصح على الاطلاق».

وأوصى ميدو بضرورة وجود سقف للرواتب في الزمالك وباقي أندية مصر.

وأنهى تصريحاته متسائلاً:«ساسي سيحصل على 60 مليون جنيه، فماذا لو طالب طارق حامد بـ 50 مليون في الموسم المقبل؟، أرى أن هذا الأمر سيثير أزمة شديدة داخل النادي».