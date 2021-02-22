شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكشف أسباب سقوط الاتحاد أمام أسوان بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري حزنه الشديد لهزيمة فريقه على يد أسوان مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز. وقال حسام حسن إن الأخطاء الدفاعية هي السبب الرئيسي لخسارة الاتحاد بثلاثية أمام أسوان خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأخطاء الدفاعية وسوء تمركز اللاعبين، سبب الأهداف الثلاثة، اللاعبون لم يستغلوا العديد من الفرص الخطيرة مثل روماريو وفوزي الحناوي والتي كانت ستحسم المباراة

وكان الاتحاد السكندري تلقى هزيمة مريرة على ملعبه أمام مضيفه أسوان بنتيجة 3-1 مساء الأحد على ستاد الإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري.

تقدم أسوان بهدف سجله عبدالعزيز موسى في الدقيقة الثانية، لكن الإيفواري رزاق سيسيه سجل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 30. ونجح أسوان في مباغتة أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 77 عن طريق أحمد سالم صافي، ثم أحرز محمد أسامة الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وحقق أسوان فوزه الثاني على التوالي بقيادة مدربه علاء عبدالعال، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر. وتجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن، عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر وله 3 مباريات مؤجلة.