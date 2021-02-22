شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مهدد بفقدان عرش هدافي الدوري الإنجليزي.. تعرف على الترتيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل النجم البرتغالي برونو فرنانديز سباق هدافي الدوري الإنجليزي مع محمد صلاح لاعب ليفربول بعدما سجل هدفا في فوز فريقه مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف على حساب نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل برونو فرنانديز الهدف الثالث «للشياطين الحمر» من ضربة جزاء، في الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.

صلاح يسبق برونو فرنانديز بهدفين برصيد 17 هدفا متربعا على عرش هدافي الدوري الإنجليزي رغم ترنح فريقه ليفربول خلال مباريات المسابقة الإنجليزية هذا الموسم.

رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة ويحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب مركز الوصافة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي البريمير ليج بالترتيب: محمد صلاح- مهاجم ليفربول – 17 هدفا- برونو فرنانديز- لاعب خط وسط مانشستر يونايتد – 15 هدفا- دومينيك كالفيرت- خط وسط إيفرتون – 13 هدفا- هيونج مين سون- مهاجم توتنهام – 13 هدفا- هاري كين- مهاجم توتنهام هوتسبير – 13هدفا- باتريك بامفورد- مهاجم ليدز يونايتد – 12 هدفا- جيمي فاردي- مهاجم ليستر سيتي – 12 هدفا- إلكاي جوندوجان- لاعب خط وسط مانشستر سيتي- 11 هدفا- أولي واتكينز- مهاجم أستون فيلا – 10 أهداف- كاليوم ويلسون- مهاجم نيوكاسل يونايتد – 10 أهداف- هارفي بارنيس- لاعب خط وسط ليستر سيتي – 9 أهداف- ماركوس راشفورد- مهاجم مانشستر يونايتد – 9 أهداف- رحيم سترلينج- مهاجم مانشستر سيتي – 9 أهداف- ويلفريد زاها- مهاجم كريستال بالاس – 9 أهداف.