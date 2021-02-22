شكرا لقرائتكم خبر عن تيشيرت "الثعلب الصغير" وش السعد على يوسف أوباما هداف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش يوسف أوباما نجم نادى الزمالك، أفضل أيام مسيرته هذا الموسم، الذى يرتدى فيه تيشيرت أساطير نادى الزمالك "14"، بعدما قاد فريقه لصدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

وواصل يوسف أوباما، تألقه مع الأبيض بتسجيل هدف وصناعة آخر فى فوز فريقه على الإسماعيلى بهدفين لهدف، فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى.

الرقم الـ14

ويعتبر جماهير الزمالك، القميص رقم 14 رقمًا أسطوريًا لا يقترب منه سوى العظماء من أبناء القلعة البيضاء، كُتب عليه تاريخًا من الأمجاد التى لا تنساها الجماهير، والعلامة المميزة لمدرسة الفن والهندسة بميت عقبة، والذى ارتداه كل من حسن شحاتة وجمال عبد الحميد وحازم إمام، وهو ما طان دافع لنجم الزمالك للتوهج والتألق حتى الآن.

هدف أوباما، في الإسماعيلى هو السابع له فى المباراة العاشرة له بالدورى مع نادى الزمالك، ليواصل صدارة هدافى البطولة بفارق هدف عن أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش وحسام حسن، مهاجم سموحة، وشريف دابو لاعب سيراميكا.

وكان يوسف أوباما، أحرز 7 أهداف من قبل فى بطولة الدورى المصرى، موسم 2015-2016 مع الاتحاد السكندرى لكن فى 32 مباراة بالمسابقة، وأصبح على بعد 3 أهداف من معادلة أفضل أرقامه فى بطولة الدورى مع نادى الزمالك موسم 2018-2019، الذى سجل فيه 10 أهداف خلال 30 مباراة.

ونجح يوسف أوباما، في تسجيل 4 أهداف فى الموسم الماضى مع نادى الزمالك بالدورى خلال 24 مباراة، الذى يعكس مستواه القوى هذا الموسم برقمه الجديد 14 رفقة المارد الأبيض.

ويتصدر الزمالك، قمة جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، فاز فى 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف، وتلقت شباكه 5 أهداف، ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، فى المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة، فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.