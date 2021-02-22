شكرا لقرائتكم خبر عن توافد باقى وفود المنتخبات المشاركة فى كأس العالم للرماية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتوافد على القاهرة اليوم الاثنين باقى الوفود المشاركة فى كأس العالم للرماية "خرطوش" المقرر أن تستضيفها مصر بدءا من يوم الأربعاء القادم وحتى يوم 4 مارس المقبل، بمشاركة حوالى 400 رامى ورامية يمثلون 32 دولة أكدت المشاركة بما فيهم المنتخب المصرى المشارك فى البطولة، ووصل إلى القاهرة فى وقت سابق عدد من الدول و أبرزها الأرجنتين والدنمارك والإمارات وقبرص و الهند و روسيا و كولومبيا ورومانيا وسلوفاكيا و قطر.

وكشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن إجراء مسحتين للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر على ميادين نادى الصيد بدءا من الأربعاء المقبل والتى تستمر حتى يوم 4 مارس المقبل.

وقال حازم حسنى، إن المنتخبات المشاركة ستحضر إلى القاهرة بتقرير مسحة قبل الوصول، على أن تخضع جميع الفريق لمسحة جديدة بعد 24 ساعة من الوصول، على أن يتم عمل مسحة جديدة بعد 72 ساعة من الأولى للاطمئنان على فيروس كورونا.

وأكدت 31 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" التى تنطلق الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم 4 مارس، بالإضافة لمصر"البلد المنظم" ليصبح العدد 32 دولة تشارك فى البطولة.

وتضم قائمة الدول المشاركة كل من: الأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلى وكولومبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وأسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت وليبيا ولبنان ولوكسمبورج والمغرب والنرويج و بيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسوريا والإمارات وأوكرانيا ومصر

ويشهد جدول منافسات كأس العالم للرماية يوم الأربعاء، مسابقات إسكيت رجال وفرق رجال وسيدات، فيما يقام يوم 25 فبراير منافسات نهائيات إسكيت سيدات، على أن تشهد البطولة راحة يوم الجمعة، قبل أن تقام منافسات الفرق مختلط إسكين و نهائيات المختلط يوم 27 من الشهر نفسه.

أما يوم 28 فبراير، فيشهد تدريب رسمى حفرة رجال وسيدات على أن تقام منافسات الحفرة يومى 1 و 2 مارس على أن تقام النهائيات أيام 2 و 3 و 4 من نفس الشهر .

وأعرب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بتصريحات الروسي فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، التى أكد فيها أن نجاح مصر المبهر في بطولة العالم لكرة اليد، كان له عظيم الأثر في زيادة منتخبات بطولة العالم للرماية والتي ستنظمها مصر أواخر هذا الشهر الجاري.

وأكد صبحي أن مصر جاهزة لهذا المونديال العالمي، من حيث الإقامة والإعاشة، مشددا على جاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم التي بدأت بالفعل الاستعداد للسفر الي مصر.

وأكد صبحي أن البطولة ستقام وفقاً لإجراءات احترازية طبية مشددة من خلال الفقاعة الطبية، حفاظاً على سلامة المنتخبات والوفود المرافقة لها من فيروس كورونا.