شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة كأس العالم للرماية يكشف تفاصيل البطولة وآخر الاستعدادات للتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن مجدي لطفي مدير بطولة كأس العالم للرماية، إنه تم الاستعداد والتحضير الجيد للبطولة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن 30 دولة بـ 346 رامي وإداري مشاركين في البطولة المقامة على الأراضى المصرية.

وتابع مدير بطولة كأس العالم للرماية، أنه كان المفترض أن يكون عدد الدولة المشاركة 36 ولكن عدد من الدول لم يشاركوا بسبب قيود الإغلاق في دولهم بسب انتشار جائحة كورونا في بلادهم وليس لنا أي دخل في هذا الأمر.

وأضاف الكابتن مجدي لطفي مدير بطولة كأس العالم للرماية،::"كنا حاطين إيدينا على قلبنا للبطولة تتغلى، خصوصا بعد التحضرات الكبيرة التى قمنا بها.