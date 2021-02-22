شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات مثيرة بدورى القسم الثانى اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار، عصر اليوم الاثنين، لملاعب القسم الثاني، التي تقام فيها 4 مباريات هامة ومرتقبة عندما يستضيف بترول أسيوط فريق الإعلاميين، وكيما أسوان مع ديروط، والقناة مع بتروجت، وكفر الشيخ مع بلدية المحلة .

ففي المجموعة الأولى " الصعيد"، وضمن منافسات ختام الجولة الرابعة عشر، يستدرج بترول أسيوط الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، نظيره الإعلاميين خامس المجموعة برصيد 21 نقطة، ويأمل هشام عبد المنعم المدير الفني للبترول في ثاني مباراة يقودها خلفًا لكرم جابر في تحقيق فوز غاب عن فريقه في أخر 9 مباريات ، في المقابل يسعى ياسر الكناني المدير الفني للإعلاميين لخطف نقاط اللقاء للدخول إلى المربع الذهبي والتواجد في دائرة المنافسة قريبًا من أهل القمة بعد سلسلة من النتائج السلبية كان أخرها التعادل على ملعبه أمام كيما أسوان بهدف لمثله .

وفي نفس الجولة لمجموعة الصعيد، يخرج ديروط الحصان الأسود للمجموعة لمواجهة كيما أسوان المنتشي بنقطة التعادل من ملعب الإعلاميين الأسبوع الفائت، ديروط بقيادة محمد صديق ورغم الغيابات الكثيرة عن صفوفه، لكنه استعاد جهود أبرز لاعبيه وهدافه إسلام عبد الراضي بعد إيقافه الجولة الماضية بسبب الإنذارات، ويطمح في انتزاع المركز الثالث ورصيده الحالي 22 نقطة، أما أصحاب الأرض كيما أسوان ففي المركز الرابع عشر بـ 12 نقطة والفوز يضمن له التقدم ثلاث مراكز ليقترب من المنطقة الدافئة .

وتشهد المجموع الثانية "القاهرة والقناة"، مباراة من العيار الثقيل بين القناة الحادي عشر بـ15 نقطة وضيفه بتروجيت التاسع بـ16 نقطة، وتكمن أهمية اللقاء في الوضع السيئ للفريقين بجدول الترتيب وهو ما لا يتناسب مع مكانة كل منهما وما يضمانه من لاعبين وإمكانيات، لذا فمن المتوقع أن يشهد اللقاء صراع كبير من خارج الخطوط بين محمد صلاح المدير الفني للقناة وياسر رجب المدير الفني لبتروجيت .

أما المجموعة الثالثة " بحري والإسكندرية"، فتقام فيها مباراة كفر الشيخ مع بلدية المحلة المؤجلة من الجولة السابعة، ويعتبر اللقاء قمة حقيقية إذا نظرنا للمردود الجيد الذي يقدمه كفر الشيخ هذا الموسم تحت قيادة فنية لنجمه السابق عبد الفتاح عبد الرازق خاصة على ملعبه في مواجهة الكبار، ويحتل فريق كفر الشيخ المركز السابع برصيد 17 نقطة والفوز يدفعه للدخول للمربع الذهبي، بينما بلدية المحلة بقيادة المخضرم رمضان السيد فيدخل اللقاء وعينه على الثلاث نقاط لاقتناص وصافة المجموعة خاصة وأن البلدية رصيده 20 نقطة في المركز الثالث وله مباراة أخرى مؤجلة أمام الجزيرة مطروح .