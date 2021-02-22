شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يراوغ "جواسيس" سيمبا في مران الأهلي بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على مراوغة عناصر فريق سيمبا الذين يحرصون على مراقبة مران الأهلي خلال تواجده في تنزانيا في محاولة منهم لاستشكاف الفريق الأحمر ومعرفة طريقة لعبه، من خلال إقدام المدرب الجنوب إفريقي على تغيير طريقة اللعب والاعتماد على أكثر من طريقة لعب في مران الأهلي بتنزانيا.

ولجأ موسيماني إلى مرواغة "الجواسيس" الذين بعثهم الجهاز الفني لفريق سيمبا من أجل مراقبة الأهلي عن طريق اللعب بثنائي وسط دفاعي وكذلك اللعب بثلاثي وسط دفاعي، ومن خلال تغيير بعض المراكز، ليضع "جواسيس" الفريق التنزاني في حيرة بشأن الخة التي سيعتمدها موسياني في موقعة الثلاثاء.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا، من خلال تقسيمة قوية شهدت تركيز المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ مجموعة من التعليمات والجمل الفنية المحددة.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية بطول الملعب، استمرت30 دقيقة، قام المدير الفني خلالها بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الثاني بتنزانيا الأحد.

وخاض اللاعبون تدريبات متنوعة في بداية المران شملت وحدات الجري حول الملعب في إطار التحضير لمباراة سيمبا التنزاني. ويكثف الفريق من استعداداته لمواجهة سيمبا المرتقبة بعد غدٍ.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثالثة عصرا غد الثلاثاء.