شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: إمكانيات محمد الشناوي أعلى من الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى في الكرة المصرية، أن محمد الشناوي حارس الأهلي، يمثل أكثر من 50% من قوة الأهلي، موضحا أن الإمكانيات التي يظهر عليها تجعله أكبر من اللعب في الدوري المصري.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، أن الشناوي من أفضل 10 حراس مرمى في العالم، ولولا تواجده في الدوري المصري لنافس على لقب الأفضل بدون منافس.

وأكد مدرب الحراس أن المكانة التي وصل إليها الشناوي بعيدة تماما عن كل منافسيه، موضحا أن أبو جبل يحتل المركز الثاني بين أفضل حراس الكرة المصرية بفارق كبير عن الشناوي، ويأتي عمر رضوان في المرتبة الثالثة.

في سياق متصل نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وصول عروض أوروبية لثنائي الفريق محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد هاني الظهير الأيمن، موضحا أن الأهلي يضم قائمة مميزة من اللاعبين وصل إليهم بعد عمل دام لمدة عامين.

وقال أمير توفيق: "الجهاز الفني لم يتطرق للراحلين والقادمين للنادي في الانتقالات الصيفية المقبل، الأهلي لا يحتاج حارس مرمى، كما لا يحتاج لوجود مهاجم في ظل الأسماء الموجودة".

وطالب مدير التعاقدات بالأهلي الجمهور بدعم مروان محسن، موضحا أن اللاعب مستمر في النادي، ولا جديد بشأن رحيله أو بقائه؛ لأن الموضوع لم يُطرح للمناقشة، وأتمنى أن يكون النقد في ضوء المقبول.

وكشف توفيق أن النادي لم يتلق أي عروض بشأن جونيور أجايي بما فيها العرض المثار من بيراميدز، مؤكدا أن جميع اللاعبين يصبون تركيزهم على الفريق والمنافسات التي يشارك فيها".

وعن رحيل كهربا قال مدير التعاقدات بالأهلي، إن اللاعب مستمر مع الفريق ولا حقيقة لرحيله، وعلاقة اللاعب جيدة بجميع زملائه ومجلس إدارته بالنادي، كما أن المدافع رامي ربيعة سيكمل مشواره مع الفريق، خاصة أن النادي مستقر.