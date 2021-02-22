شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تلفزيون الخليج 365: الأهلي يراهن على خبرة موسيماني في مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي محمد شبانة أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لم تعجبه أرضية ملعب تدريب الأهلي في تنزانيا لذا أخّر المران، خشية من تعرض لاعبيه للإصابة وأخر المران حتى تم إصلاح الملعب ولو كان رينيه فايلر هو المتواجد، ما فعل ذلك ولكن لأن موسيماني مدرب أفريقي ويعلم كيف تدار الأمور ورهان الأهلي على موسيماني للتعامل مع مباراة سيمبا المصيرية، والتي يرغب خلالها فريق سيمبا وجمهوه في الفوز على الأهلي.

قال في برنامج "لايف مع شبانة" على "تلفزيون الخليج 365"، إن مسئولي النادي الأهلي استفسروا من بيتسو موسيماني المدير الفني عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً حول رغبة الأتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم في تكريم المدير الفني للأهلي، حيث تحدث مسئولو الأهلي مع موسيماني بشأن حقيقة هذه الأنباء التى تنناثرت في الوسط الرياضي.

وأضاف شبانة أن المدير الفني للأهلي أكد لإدارة النادي أنه سمع عن هذه التصريحات في وسائل الإعلام، لكن أحدا من اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا لم يتحدث معه في هذا الأمر.

وتابع: بيتسو موسيماني طالب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، بعدم التأثر بانتقادات الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المدير الفني تحدث مع لاعب الأهلي عن ضرورة التركيز في الملعب وعدم الإلتفات لما يُثار في السويشيال ميديا لأن أراؤها متقلبة بين عشية وضحاها.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، أهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.