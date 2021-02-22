شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر: بدر بانون شبه فان دايك وبواليا وشريف لازم يتسابوا فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عامر، نجم الأهلي السابق، أن المغربى بدر بانون، مدافع النادى الاهلي، شبه الهولندي فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، في طريقة اللعب من الخلف والثقة التي يؤدى بها.

قال محمد عامر، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "كنت أفضّل خوض الأهلي لمباريات ودية بحجم كأس العالم للأندية قبل البطولة، علشان يتعود على المباريات القوية قبل البطولة، وهو ما ظهر في أدائه أمام بالميراس البرازيلي، بعدما أخد على جو البطولة أمام الدحيل والبايرن".

وأضاف محمد عامر: "والتر بواليا محتاج فقط إنه يتساب في الملعب فهو مهاجم كويس جدا، وكل ما هيكون في الملعب هتظهر إمكانياته الكبيرة، ويمتلك سرعات وحلول، ويحتاج فقط للمشاركة المستمرة مع الأهلي، ويحتاج لعب 5 مباريات متتالية دون استبداله، ويستطيع بذلك أن يسجل هدفا في كل مباراة".

وأوضح محمد عامر: "محمد شريف رجع من الإعارة جاهز ولازم يشارك بشكل أساسى وتخلق له مكان في الملعب مع بواليا، وكذلك صلاح محسن لازم يتم الدفع به؛ لأنه موهوب واندفع فيه مبلغ كبير فلازم نستفيد منه".

وتابع محمد عامر: "بدر بانون يشبه فان دايك في طريقة نقل الكرة وقيادة الفريق من الخلف بشكل سريع وبيريح الفرقة كلها وفارق كتير مع الأهلى".

وعن صلاح، قال محمد عامر: "أفضل استمرار محمد صلاح في ليفربول إلا إذا كان لديه طموح في الانتقال إلى الريال أو برشلونة، وشرط بقائه أن يتم تدعيم ليفربول بصفقات قوية تساعده على حصد البطولات".